Sivas'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı
Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin içinden ağır yaralı halde çıkarılan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Y.D. yönetimindeki 05 ACJ 811 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım girişinde park halindeki 42 R 2166 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.