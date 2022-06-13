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Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeyken yanan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta park halindeyken yanan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Tuzlugöl Mahallesi'nde Gazi Yıldırım'a ait park halindeki 58 H 0053 plakalı halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Gazi Yıldırım Sivas Güncel Haberler

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