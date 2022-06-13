Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta park halindeyken yanan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta park halindeyken yanan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Tuzlugöl Mahallesi'nde Gazi Yıldırım'a ait park halindeki 58 H 0053 plakalı halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
AA / Serhat Zafer - Güncel