Sivas'ta park halindeki cipe çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Güncel Haberler
Sivas'ta park halindeki cipe çarpan otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.
Sivas'ta park halindeki cipe çarpan otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.
R.T.A. (30) yönetimindeki 58 AR 808 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda park halindeki 58 ZC 722 plakalı cipe çarptı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.E. (18) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel