Sivas'ta Park Halindeki Araçta Patlama: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Çocuk Yaralı
Sivas'ta park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada 17 yaşındaki E.Ü. hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı. Patlamanın çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı düşünülüyor.
Sivas'ta park halindeki bir otomobilde yaşanan patlamada 3 çocuktan 1'i öldü, 2'si yaralandı.
Diriliş Mahallesi'ndeki pazar yerinde park halinde bulunan 58 AFZ 458 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.
Olayda araçtaki ikizler E.Ü. ve E.Ü. (17) ile M.T.Y. (16) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Patlamanın çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
E.Ü'nün cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından E.Ü'nün naaşı, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye törenine E.Ü'nün ailesi, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve yakınları katıldı.
Patlamada yaralanan E.Ü ile M.T.Y'nin tedavileri Numune Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam ediyor.