Sivas'ta Park Halindeki Araç Yandı, Kendiliğinden Hareket Etti

Şarkışla ilçesinde park halindeki hafif ticari araç aniden yanarak çevresindeki otomobillere çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın yandığı ve kendiliğinden hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gültekin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan 58 HJ 471 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle aniden yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlama çevrede paniğe neden oldu.

Öte yandan, yanan aracın bir anda hareket ederek arkasında bulunan otomobillere çarpması da çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
