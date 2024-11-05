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Sivas'ta Parçalanmış Bebek Cesedi Defnedildi

Sivas'ta Parçalanmış Bebek Cesedi Defnedildi
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Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış halde bulunan bebek, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Mezar tahtasına 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldı.

SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi. Bebeğin mezar tahtasına 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldı.

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta önceki gün uçurum altında parçalanmış halde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü. Otopside yaklaşık 1 aylık ve cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından defnedildi. Bebeğin mezarının başına konulan tahtaya 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldığı görüldü. Öte yandan polis ekipleri, bebeği bırakan şüphelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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