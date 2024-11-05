Sivas'ta Parçalanmış Bebek Cesedi Defnedildi

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta önceki gün uçurum altında parçalanmış halde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü. Otopside yaklaşık 1 aylık ve cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından defnedildi. Bebeğin mezarının başına konulan tahtaya 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldığı görüldü. Öte yandan polis ekipleri, bebeği bırakan şüphelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel