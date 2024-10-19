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Sivas'ta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yeni Mağazası Açıldı

Sivas'ta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yeni Mağazası Açıldı
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Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği'nin yeni satış mağazası düzenlenen törenle açıldı. Birlik Başkanı Naim Polat, kooperatifin çiftçilere yönelik yenilikçi projelerini tanıttı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliğinin satış mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Birlik Başkanı Naim Polat, 6. şubelerini Zara ilçesi çevreyolunda hizmete açtıklarını söyledi.

Polat, "Her gittiğimiz bölgede farklı yenilikleri, farklı üretim modellerini, yeni teknolojileri çiftçimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Kooperatif olarak sözleşmeli üretim modeli, alım garantili üretim modeli, bedelsiz sulama projeleri yapma gibi çalışmalarımız var. Çiftçimizin daraldığı noktada imdadına yetişiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Murat Bedir, Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Başmüdürü Mustafa İspirli, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçe protokolü ve çiftçilerin katılımıyla kurdele kesilerek mağaza hizmete açıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel

sivas

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