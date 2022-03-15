Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ın Kangal ilçesinde özel eğitim öğrencisi bir çocuğun askeri üniforma giyme hayali, jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.
KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde özel eğitim öğrencisi bir çocuğun askeri üniforma giyme hayali, jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.
Alacahan köyünde yaşayan Alacahan İlköğretim Okulu kaynaştırma sınıfı öğrencisi Doğukan Farımaz'ın (12) asker üniforması giyme hayalinden haberdar olan jandarma ekipleri, çocuğu evinde ziyaret etti.
Doğukan'a asker üniforması giydiren jandarmalar, Farımaz'ı askeri araçla İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Burada askerlerden tekmil alan Doğukan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.