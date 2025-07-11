Sivas'ta Özel Gereksinimli Çocuğa Polislik Hayali Gerçekleştirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli Yusuf Eymen Aşık'ın polislik mesleğine duyduğu sevgiye kayıtsız kalmadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 yaşındaki Yusuf Eymen'in polisleri yakından takip ettiği ve mesleğe özel ilgi duyduğunu öğrenen ekipler, kendisi ile özel bir buluşma gerçekleştirdi.

Yusuf Eymen'i Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ziyaret eden ekipler, kendisine İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı ve trafik birimleri hakkında bilgi verdi.

Ekipler ayrıca kendisine, özel yaptırdıkları polis yeleği, şapkası ve polis teşkilatına ait semboller ile çeşitli hediyeler verdi.