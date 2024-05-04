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Sivas'ta Ovacık köyünde sel ve dolu felaketi

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Sivas'ın Ovacık köyünde etkili olan sel nedeniyle ahşap bir köprü yıkıldı. Ayrıca, Ulaş ilçesi, Nuri Demirağ Havalimanı, Sıcak Çermik bölgesi ile Budaklı köyüne dolu yağdı ve tarım arazileri zarar gördü.

Sivas'ta merkeze bağlı Ovacık köyünde etkili olan sel nedeniyle ahşap bir köprü yıkıldı.

Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ovacık köyünde sağanak sonrası sel meydana geldi.

Köydeki ahşap köprü sel sularıyla yıkıldı.

Köy sakinleri, dere yatağından taşan sel sularının ahır ve evlerine dolmaması için seferber oldu.

Bu arada, bazı köylerde de dolu etkili oldu.

Ulaş ilçesi, Nuri Demirağ Havalimanı, Sıcak Çermik bölgesi ile merkeze bağlı Budaklı köyüne dolu yağdı.

Yaklaşık 15 dakika süren doluyla etraf beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Nuri Demirağ Sivas Ulaş Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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