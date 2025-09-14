Haberler

Sivas'ta Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

H.Ş. yönetimindeki 61 LA 553 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Seyfebeli Geçidi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan S.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.