Sivas'ta Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
H.Ş. yönetimindeki 61 LA 553 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Seyfebeli Geçidi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan S.Ş. ve M.Ş. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel