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Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kılavuz Mahallesi Şehit Bahattin Erturhan Caddesi'nde bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Araç sahibinin kaputu açmasının ardından yavru kedi sıkıştığı motor kısmından kurtarıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

İtfaiye Sivas kedi Güncel Haberler

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