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Sivas'ta Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen kaza sonucu bir otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

S.Ö. (61) yönetimindeki 34 J 6697 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.Ö. (52) yaralandı.

Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel

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