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Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya (56) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yaralı kadın müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya (56) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan T.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadın müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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