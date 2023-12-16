Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Sivas'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nazan Yılmazer ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SİVAS'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nazan Yılmazer (51), ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.Y. yönetimindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Yılmazer'e çarptı. Kazada Yılmazer ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazan Yılmazer, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.