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Sivas'ta otomobilin çarptığı direk, polis aracının üzerine devrildi

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Sivas'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, başka bir kazaya müdahale eden polis aracının üzerine devrildi. İki ayrı kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, başka bir kazaya müdahale eden polis aracının üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde A.G'nin kullandığı 58 FF 272 plakalı minibüs devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.B. (14) yaralandı.

Yaralı sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada, N.K. idaresindeki 58 EL 559 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kırılan aydınlatma direği, polis aracının üzerine devrildi.

Bu kazada ise sürücü ve 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Sivas Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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