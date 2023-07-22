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Sivas'ta otomobile giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

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Sivas'ta park halindeki otomobilin içine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Sivas'ta park halindeki otomobilin içine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Kılavuz Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, park halindeki otomobilinin içine yılan girdiğini gördü.

Bunun üzerine aracını Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdü.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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