Sivas'ta Otomobil Yangını: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Otomobil Yangını: Sürücü Yaralandı
Sivas'ta motor kısmı alev alan otomobilin sürücüsü K.Ö., son anda aracı terk ederek hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

SİVAS'ta yolda ilerlerken motor kısmı alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultan Şehir Bulvarı'nda K.Ö. yönetimindeki 58 AEK 072 plakalı otomobilin motor kısmından saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobili kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Otomobilden son anda inen sürücü K.Ö.'nün elleri ve yüzünde yanıklar oluştu. Hafif yaralanan K.Ö., ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
