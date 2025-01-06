Sivas'ta Otomobil Yangını: Araçta Hasar Oluştu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.
??????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu.
M.Ş. idaresindeki 07 EP 585 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan araçta hasar oluştu.