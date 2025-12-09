Sivas'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
M.F.B. yönetimindeki 50 AAP 300 plakalı otomobil, Kılavuz Mahallesi Atilla Yüksel Parkı civarında seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Sürücü aracını yol kenarına park ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel