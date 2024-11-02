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Sivas'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

H.T. (55) yönetimindeki 58 HF 102 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta Y.D'nin (31) kullandığı 58 AFB 473 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan A.T. (48), S.T. (82), Z.T. (50) ve kamyonetteki A.Ö. (59) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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