Sivas'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 3 Yaralı
Sivas-Ankara kara yolunda gerçekleşen kazada, otomobil ile plakasız traktör çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İ.A'nın kullandığı 55 AKR 50 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Sıcak Çermik mevkisinde, N.T. idaresindeki buğday yüklü plakasız traktör ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan V.A. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel