Sivas'ta Otomobil Takla Attı: İki Kişi Yaralandı
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Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak buğday tarlasına girdi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı.
E.T.D. (19) yönetimindeki 06 AC 0533 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Kalın köyü Sıcak Çermik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yoldan çıktı ve buğday tarlasına girerek takla attı.
Haber verilmesi üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.D. (18) yaralandı.
Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel