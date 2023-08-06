Sivas'ta Otomobil Takla Attı: İki Kişi Yaralandı

Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak buğday tarlasına girdi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.