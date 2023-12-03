Sivas'ta Otomobil Şarampole Düştü, 5 Kişi Yaralandı

SİVAS'ta otomobilin şarampole düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Porsuk köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücü E.A. (29) kontrolünü kaybettiğ 06 DF 6046 plakalı otomobille şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (32), Y.S. (26), F.Ö. (31) ve N.Y. (33) yaralandı. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)