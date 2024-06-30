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Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2'si çocuk, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Makbule Güzeldoğan'ın (28) kontrolünü yitirdiği 58 KB 153 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Cengiz Yıldız (55), Taha Yıldız (5), Ömer Güzeldoğan (25), Eymen Ensar Güzeldoğan (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan, Cengiz Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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