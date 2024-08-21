Sivas'ta Otomobil Pikaba Çarptı: 1 Yaralı

SİVAS'ta otomobilin park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AEF 262 plakalı otomobil, cadde üzerinde park gelinde bulunan 06 DFA 736 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap savruldu. Otomobil ise yol kenarında bulunan bir sitenin demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, kamera: SİVAS