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Sivas'ta Otomobil Köprü Bariyerine Saplandı, Sürücü Kurtarıldı

Sivas'ta Otomobil Köprü Bariyerine Saplandı, Sürücü Kurtarıldı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

A.S. (32) yönetimindeki 58 NY 616 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyrederken Kızılırmak köprüsü üzerindeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bariyere adeta ok gibi saplanıp hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan, çarpmanın şiddetiyle köprü üzerindeki bariyer aracın ön motor kısmından girip arka camından çıkarken, sağ ön lastiğin otomobilin iç kısmında şoför koltuğuna kadar geldiği görüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazanın boyutunu ve sürücünün araçtan sağ çıktığını gören bazı vatandaşların durumu cep telefonuyla kaydetmeleri dikkati çekti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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