Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Kızılırmak Nehri'ndeki köprüden düştü: 2 yaralı

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kızılırmak Nehri'ndeki köprüden düştü. Su kenarına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ömer Faruk Karabal (22) yönetimindeki 34 JJ 0150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ndeki köprüden, yaklaşık 10 metreden su kenarına düştü. İhbarla bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Deniz Başkaya (20) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Sivas Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.