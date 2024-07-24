Sivas'ta Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ulaş ilçesi Bostankaya köyü yakınlarında meydana geldi. F.A. yönetimindeki 06 GTT 61 plakalı otomobil ile Ordu'dan düğünden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 60 ADK 960 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Z.K., A.K., G.K. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sivas- Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.