Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki bir otomobil, aynı istikamette seyreden A.Ö. idaresindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada M.K'nin kullandığı araçtaki Ö.K, E.K. ve M.U.K. yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ta iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 3 kişi, tedavi altına alındı.
M.K. yönetimindeki 58 FU 041 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Yassıcabel mevkisinde aynı istikamette seyreden A.Ö. idaresindeki 55 AGC 592 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada M.K'nin kullandığı araçtaki Ö.K, E.K. (10) ve M.U.K. (6) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.