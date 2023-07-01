Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki bir otomobil, aynı istikamette seyreden A.Ö. idaresindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada M.K'nin kullandığı araçtaki Ö.K, E.K. ve M.U.K. yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.