Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.G. yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Salih P. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.G. ile aracında bulunan M.P. ve F.P. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
