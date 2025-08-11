Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. F.Ö. yönetimindeki otomobil, devrildi ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

F.Ö. yönetimindeki 35 CLS 902 plakalı otomobil, Pınarbaşı yolu Ziyaret Tepesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan F.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile T.B. ise Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
