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Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.Ö. yönetimindeki 60 ACH 474 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçağıl köyü yakınlarında, R.B'nin kullandığı 44 AAC 814 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile M.Ö'nün aracındaki E.D. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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