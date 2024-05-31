Sivas'ta Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 44 ACE 317 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Sipahi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.G, Ş.G, S.S. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.