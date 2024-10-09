Sivas'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Şarkışla ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.K.(63) yönetimindeki 58 ACH 798 plakalı traktör, Şarkışla-Altınyayla kara yolu Cemel beldesi yakınlarında M.K.(46) idaresindeki 58 ACV 379 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.