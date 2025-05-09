Sivas'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen kazada, otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
C.K. yönetimindeki 58 AFC 072 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Mahmut Özdemir Caddesi'nde polis memuru A.A. idaresindeki 58 ADM 907 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan polis memuru A.A, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel