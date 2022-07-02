Sivas'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. T.S. (47) yönetimindeki 34 PJ 6286 plakalı otomobil ile E.S.K. (32) idaresindeki 58 ABK 093 plakalı minibüs, Yenişehir Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs, köprünün ayağına çarparak durdu. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Serhat Zafer - Güncel Yenişehir İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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