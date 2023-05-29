Sivas'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. S.G. (19) yönetimindeki 51 ACE 946 plakalı otomobil ile H.İ.I. (18) idaresindeki 58 FU 332 plakalı kamyonet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı DSi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile aracında bulunan E.I. (33), H.I. (36), F.I. (58), E.I. (27), D.T. (9) ve B.C.T. (4) yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.