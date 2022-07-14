Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
R.S. (35) yönetimindeki 38 ZN 011 plakalı otomobil ile İ.Y'nin (34) kullandığı 01 ZG 446 plakalı hafif ticari araç, Kale Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan S.K. (38) ve N.Ü. (53) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel