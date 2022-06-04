Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Sivas'ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sivas'ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kent merkezinden çevre yoluna doğru seyreden H.Y. idaresindeki 34 SP 6139 plakalı otomobil ile Erzincan istikametine doğru giden F.M.T'nin kullandığı 06 CUE 902 plakalı hafif ticari araç, adliye kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan B.F, D.F. ve F.S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel Güncel Haberler

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