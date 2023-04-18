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Sivas'ta otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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SİVAS'ın Kangal ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Kangal-Divriği karayolu Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Divriği'den Kangal ilçesi istikametine giden Göksel Ceylan (36) yönetimindeki 58 ADY 820 plakalı cip ile karşı yönden gelen Anıl Koçak'ın (28) kullandığı 61 LJ 003 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Seher Koçak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Anıl Koçak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

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