Sivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.K. (47) idaresindeki 42 BB 304 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolu Karagöl köyü kavşağında, Afganistan uyruklu Amir Muaveye'nin (23) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Muaveye, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muaveye'nin 4 gün önce Karagöl köyünde çoban olarak işe başladığı öğrenildi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Otomobil, Kayseri, Gemerek, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title