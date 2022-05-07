Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yabancı plakalı bir aracı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yabancı plakalı bir aracı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Gürçayır beldesinde otomobil çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, BC SY 571 plakalı otomobilin, parçalatma amacıyla Kayseri'ye götürüldüğünü tespit etti.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda T.Ş (28), İ.K. (30), M.G. (30) ve İ.K. (32) gözaltına alındı.
Çalınan araç, sahibi yurt dışında olduğu için yediemin otoparkına çekildi.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel