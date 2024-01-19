Sivas'ta Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, O.U. idaresindeki otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
O.U. idaresindeki 58 DD 919 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisi Mescitli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.