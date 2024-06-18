Sivas'ta Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil devrilerek sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
M.C. (34) yönetimindeki 58 AEZ 700 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.