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Sivas'ta Otomobil Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta Otomobil Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 20 yaşındaki sürücü hastaneye sevk edildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

B.K. (20) yönetimindeki 06 AE 9855 plakalı otomobil, Akıncılar ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Akıncılar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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