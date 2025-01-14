Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Sivas'ın Hafik ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
E.Ş. (25) yönetimindeki 50 SC 171 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.D.Ş. (23), H.Ş. (68), A.Ş. (4) ve F.K. (33) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel