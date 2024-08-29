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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi ve 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

H.B.Ç. (23) idaresindeki 38 BB 156 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile H.B. (3), S.Ç. (44) ve H.Ç. (20) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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