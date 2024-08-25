Sivas'ta otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağmur nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
M.O. (40) yönetimindeki 01 YG 767 plakalı otomobil, Suşehri Sivas kara yolu Geminderesi mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan E.O. (36), M.Ç.O. (5) ve T.O. (10) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.