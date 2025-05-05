Sivas'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında F.Ş. yönetimindeki otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F.Ş. yönetimindeki 58 AGA 123 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Y. ve S.Y. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel