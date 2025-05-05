Sivas'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

F.Ş. yönetimindeki 58 AGA 123 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Y. ve S.Y. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.